Минобороны выдало приказ о воинском учете для женщин: сеть взорвалась мемами

Министерство обороны Украины расширило перечень профессий, обязывающих женщин стать на военный учет.

Женщины определенных профессий должны стать на учет в военкоматах



В частности, в список добавили медийщиков и коммуникационщиков всех категорий – журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров разного профиля, ветеринаров.

Согласно приказу, работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие по специальностям из этого списка, стали на военный учет.

При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о взятии на военный учет.

Пользователи соцсетей своеобразно отреагировали на инициативу Минобороны.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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