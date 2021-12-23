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15:34 23 Декабря 2021 Просмотров 4625   КомментариевКомментарии

Минобороны выдало приказ о воинском учете для женщин: сеть взорвалась мемами

Министерство обороны Украины расширило перечень профессий, обязывающих женщин стать на военный учет.

Женщины определенных профессий должны стать на учет в военкоматах

В частности, в список добавили медийщиков и коммуникационщиков всех категорий – журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров разного профиля, ветеринаров.

Согласно приказу, работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие по специальностям из этого списка, стали на военный учет.

При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о взятии на военный учет.

Пользователи соцсетей своеобразно отреагировали на инициативу Минобороны.

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Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: минобороны, всу
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