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15:34 23 Декабря 2021 4625 Комментарии
Минобороны выдало приказ о воинском учете для женщин: сеть взорвалась мемами
Министерство обороны Украины расширило перечень профессий, обязывающих женщин стать на военный учет.
Женщины определенных профессий должны стать на учет в военкоматах
В частности, в список добавили медийщиков и коммуникационщиков всех категорий – журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров разного профиля, ветеринаров.
Согласно приказу, работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие по специальностям из этого списка, стали на военный учет.
При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о взятии на военный учет.
Пользователи соцсетей своеобразно отреагировали на инициативу Минобороны.
Тэги: минобороны, всу
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