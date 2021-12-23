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03:34 24 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Профессор из Японии создал телеэкран, чтобы лизать его. Фото

Такой экран может имитировать пищевые вкусы.

Студентка облизывает экран, который может имитировать вкус различных продуктов, во время его демонстрации в

Устройство под названием Taste the TV (TTTV) использует карусель из 10 канистр со вкусовыми добавками, которые распыляются в комбинации для создания вкуса конкретной еды. Затем образец аромата катится на гигиенической пленке по плоскому экрану телевизора, чтобы зритель мог его попробовать, пишет агентство «Рейтер».

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По словам профессора Университета Мэйдзи Хомей Мияшита, в эпоху COVID-19 такие технологии могут улучшить способы связи людей и взаимодействия с внешним миром. «Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность попробовать что-то вроде еды в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома», – сказал он.

Хомей Миясита представил рабочий протопит вкусового телеэкрана

Мияшита работает с командой из примерно 30 студентов, которые создали множество устройств для ароматизации, в том числе вилку, которая делает вкус еды более насыщенным. Он сказал, что сам построил прототип TTTV за последний год, и что создание коммерческой версии будет стоить около 100000 иен (875 долларов США).

Хомей Мияшита наполняет канистры со вкусовыми добавками, демонстрируя вкус TTTV

По его словам, потенциальные приложения включают дистанционное обучение для сомелье и поваров, а также дегустацию игр и викторин. Мияшита также вел переговоры с компаниями об использовании его технологии распыления для таких приложений, как устройство, которое может придать вкус пиццы или шоколада куску поджаренного хлеба.

22-летняя студентка Университета Мэйдзи продемонстрировала репортерам TTTV, сказав на экране, что хочет попробовать сладкий шоколад. После нескольких попыток автоматический голос повторил команду, и струи ароматизатора разбрызгали образец на пластиковый лист.

«Это что-то вроде молочного шоколада», – сказала она. «Это сладко, как шоколадный соус».

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Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: Университет Мэйдзи в Японии
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