Профессор из Японии создал телеэкран, чтобы лизать его. Фото

Такой экран может имитировать пищевые вкусы.

Студентка облизывает экран, который может имитировать вкус различных продуктов, во время его демонстрации в



Устройство под названием Taste the TV (TTTV) использует карусель из 10 канистр со вкусовыми добавками, которые распыляются в комбинации для создания вкуса конкретной еды. Затем образец аромата катится на гигиенической пленке по плоскому экрану телевизора, чтобы зритель мог его попробовать, пишет агентство «Рейтер».

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По словам профессора Университета Мэйдзи Хомей Мияшита, в эпоху COVID-19 такие технологии могут улучшить способы связи людей и взаимодействия с внешним миром. «Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность попробовать что-то вроде еды в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома», – сказал он.

Мияшита работает с командой из примерно 30 студентов, которые создали множество устройств для ароматизации, в том числе вилку, которая делает вкус еды более насыщенным. Он сказал, что сам построил прототип TTTV за последний год, и что создание коммерческой версии будет стоить около 100000 иен (875 долларов США).

По его словам, потенциальные приложения включают дистанционное обучение для сомелье и поваров, а также дегустацию игр и викторин. Мияшита также вел переговоры с компаниями об использовании его технологии распыления для таких приложений, как устройство, которое может придать вкус пиццы или шоколада куску поджаренного хлеба.

22-летняя студентка Университета Мэйдзи продемонстрировала репортерам TTTV, сказав на экране, что хочет попробовать сладкий шоколад. После нескольких попыток автоматический голос повторил команду, и струи ароматизатора разбрызгали образец на пластиковый лист.

«Это что-то вроде молочного шоколада», – сказала она. «Это сладко, как шоколадный соус».

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