В Украине запустят единую систему предоставления коммунальных услуг

В Украине появится единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Проект будет называться «Пространство жилищно-коммунальных услуг»



Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, проект будет называться «Пространство жилищно-коммунальных услуг». Для его запуска уже создана межведомственная рабочая группа.

“Это будет единственным инструментом, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ. Система упорядочивает работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачного управления жилым фондом и домом, а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг”, – пояснил премьер.

Он также добавил, что благодаря новой системе граждане получат возможность сообщать о нарушениях в сфере благоустройства.

А государство, в свою очередь, же получит системные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

Как сообщали Власти, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал развивать программу Доступная ипотека 7% также в небольших городах.

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Тэги: ЖКХ, денис шмыгаль