Минобороны назвало условия призыва женщин на воинскую службу

Призывать женщин на воинскую службу в Украине будут только в крайнем случае – при объявлении военного положения или особого периода мобилизации.

Женщин будут призывать в крайнем случае



Об этом рассказал на на брифинге начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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«Только в крайнем случае такие военные специалисты женщины будут призваны на воинскую службу. При введении военного положения или в особый период во время мобилизации», – подчеркнул военный.

Он также напомнил, что в Украине прошло шесть волн мобилизации, в течение которых на воинскую службу призвали 200 тысяч человек. При этом, отметил он, ни одна женщина без своего согласия не попала в армию.

«Поэтому такого момента, чего нужно бояться, нет», – добавил Горбач.

Как сообщали Власти, Министерство обороны Украины расширило перечень профессий, обязывающих женщин стать на военный учет.

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