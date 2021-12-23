НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
16:33 23 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Минобороны назвало условия призыва женщин на воинскую службу

Призывать женщин на воинскую службу в Украине будут только в крайнем случае – при объявлении военного положения или особого периода мобилизации.

Женщин будут призывать в крайнем случае

Об этом рассказал на на брифинге начальник управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Только в крайнем случае такие военные специалисты женщины будут призваны на воинскую службу. При введении военного положения или в особый период во время мобилизации», – подчеркнул военный.

Он также напомнил, что в Украине прошло шесть волн мобилизации, в течение которых на воинскую службу призвали 200 тысяч человек. При этом, отметил он, ни одна женщина без своего согласия не попала в армию.

«Поэтому такого момента, чего нужно бояться, нет», – добавил Горбач.

Как сообщали Власти, Министерство обороны Украины расширило перечень профессий, обязывающих женщин стать на военный учет.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: минобороны, всу
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.12.2021 15:34
Минобороны выдало приказ о воинском учете для женщин: сеть взорвалась мемами
ТОР
14.11.2021 11:53
Южную границу Украину усилят ракетными комплексами Нептун
ТОР
14.10.2021 16:07
Минобороны погасило долги перед военными на 3,7 млрд гривен
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com