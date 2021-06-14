Чтобы Новый год был спокойным: НАТО призвало Путина отвести войска от украинской границы

НАТО призывает Россию снизить напряженность на российско-украинской границе отводом войск.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг



Об этом сообщает «DW» со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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Так, по словам Столтенберга, Россия может обеспечить всем сторонам конфликта мирные и спокойные праздники, если отведет свои войска от границ с Украиной.

Генсек НАТО отметил, что на границах с Украиной сейчас располагаются десятки тысяч военных, которых Россия продолжает направлять к украинским границам.

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что только члены НАТО могут решать, кто войдет в состав Альянса, а кто нет.

«Мы не можем подвергать сомнению право НАТО защищать всех союзников, а также основной принцип, по которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь», — подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг считает, что позиция Россия по поводу вступления Украины в НАТО «абсолютно противоречит всему, что обеспечивало мир и стабильность в Европе после окончания холодной войны».

Как раньше сообщали Власти, Россия предложила НАТО отказаться от Украины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, НАТО, войска, Столтенберг