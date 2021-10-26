В Китае на карантин из-за COVID-19 закрыли многомиллионный город
В Сиане, административном центре провинции Шэньси, с населением 13 млн человек с 9 декабря выявлено 143 случая заболевания.
Об этом сообщает BBC News.
Пытаясь остановить распространение вируса, власти города объявили карантин. Ограничения вступили в силу с четверга, 23 декабря, на неопределенный срок.
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Покидать жилье разрешается одному члену семьи один раз за двое суток для покупки необходимых товаров.
Также жителям запрещено покидать город без уважительных причин и без разрешения чиновников.
В городе закрыты автобусные станции междугороднего сообщения, а большинство рейсов в местном аэропорту – отменены. На дорогах появились контрольно-пропускные пункты.
Бары, спортивные залы и кинотеатры были закрыты в прошедшие выходные.
Предприятия, не предоставляющие услуги первой необходимости, закрыты.
Власти Китая пытаются свести к минимуму угрозу распространения коронавируса в преддверии зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 4 по 20 февраля.
Как писали Власти, новая волна эпидемии началась в Китае в середине октября.