Разделся и пополз по льду: в Кропивницком мужчина спас провалившуюся в реку девочку
В Кропивницком ученица местной школы провалилась под лед.
Об этом сообщает ГСЧС Кировоградской области.
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Днем 23 декабря в Кропивницком на одном из ставков под лед провалилась ученица местной гимназии. Об этом сообщила подруга девочки, которая рассказала об этом в учебном заведении.
В этот момент в школе находился врач и общественно-политический деятель Константин Яринич. Мужчина среагировал быстро – попросил принести к ставку веревки, а сам бросился на помощь девочке.
Сняв одежу он пополз по льду, добрался до тонущего ребенка стал ей помогать выбраться из воды. Спасательную операцию успешно завершили прибывшие на вызов спасатели.
Пятиклассницу отогрели в школе и отдали в руки медиков. Ребенка доставили в областную больницу, ее самочувствие удовлетворительное.
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