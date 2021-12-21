Назван необычный ночной симптом штамма «Омикрон»

Штамм коронавируса “Омикрон” имеет особенности, которые отличают его от предыдущих вариантов COVID-19, одна из которых – сонный паралич.

Ученые не смогли объяснить причину появления сонного паралича



Об этом сообщила The Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS). Этот симптом назвали нетипичным и тревожным.

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«Сонный паралич – это когда вы не можете двигаться или говорить после пробуждения или при засыпании. Это может быть страшно, но безопасно, и большинство людей сталкиваются с этим всего раз или два в жизни», – объяснили в NHS.

Кроме того, человек может чувствовать, как будто в комнате находится кто-то посторонний или кто-то его толкает. Такое состояние обычно длится несколько минут.

По словам ученых, точно неизвестно, почему возникает сонный паралич и почему этот симптом более вероятен в случае заражения штаммом коронавируса “Омикрон”. В то же время они предполагают, что причина может скрываться в стрессах, тревоге, посттравматическом стрессовом расстройстве, нарколепсии или бессоннице, которыми страдают люди.

«Это может возникнуть только в результате нарушенного режима сна. Заболевание коронавирусом – это время повышенного стресса и есть предположение, что оно может распространяться в семьях», – пояснили медики.

В то же время британские специалисты отметили еще один необычный «ночной» симптом. По словам больных, для них настоящей проблемой стала повышенная потливость. Люди признались, что просыпались покрытые потом, будто бы пережили страшный сон.

Как сообщали Власти, исследователи выявили симптом, который характерен только для штамма «Омикрон».

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Тэги: covid-19, Омикрон