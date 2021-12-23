Названы самые частые осложнения после COVID-19: как их минимизировать

Коронавирус может давать осложнения на различные органы и системы организма человека, самые распространенные из которых связаны с повышенной усталостью и утомляемостью.

Наиболее частые осложнения - усталость и утомляемость



Об этом УНН рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук.

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“Повышенная утомляемость может быть нормальным проявлением после перенесенной болезни и должна со временем пройти. Однако, если слабость не проходит в течение ближайшего месяца или она еще и прогрессирует — есть смысл сделать минимальное профилактическое обследование: общий анализ крови, кардиограмма, УЗИ внутренних органов”, – сказала медик.

Также она посоветовала проконсультироваться со своим врачом относительно исследования функций щитовидной железы.

Кроме того, многие переболевшие COVID-19 жалуются на депрессию.

“С этим труднее, и здесь нужна, в большей степени, помощь близких и друзей. Помощь тех, кто знал человека до перенесенного коронавируса, и может объективно сравнить его существующее состояние. Потому что психическое здоровье не менее важно, чем физическое”, — уточнила Гук.

Также, по ее словам, переболевшие могут жаловаться на тромботические осложнения и на проблемы с сердцем. Нередко встречается осложнение в виде нарушений сердечного ритма, которые могут не проходить самостоятельно и требуют консультацию кардиолога.

Как сообщали Власти, штамм коронавируса “Омикрон” имеет особенности, которые отличают его от предыдущих вариантов COVID-19, одна из которых – сонный паралич.

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