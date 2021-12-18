В Запорожской области перевернулся автобус с детьми
В Запорожской области на автодороге «Днепрорудное-Васильевка» вблизи села Скельки Васильевского района перевернулся автобус с 20 детьми и несколькими взрослыми.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области. Инцидент произошел 23 декабря около 15:30.
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Как выяснили правоохранители, в транспортном средстве находились юные спортсмены в возрасте 9-10 лет. Никто из них не пострадал. Позже в больницу с травмой головы обратился только тренер.
С места происшествия пассажиры уехали самостоятельно на попутном транспорте.
Следователем уже начато уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Кроме этого, в отношении владельца фирмы-перевозчика составлен административный протокол по ст. 140 «Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения или обозначению на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ» Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщали Власти, на севере Турции возле города на 25-м километре автомагистрали Амасия-Чорум в районе Гекхёюк пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся.