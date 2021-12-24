Почти миллион заболевших за сутки: в мире новый COVID-рекорд

За сутки 22 декабря в мире обнаружили 973 256 новых случаев COVID-19, это самый большой суточный прирост с начала пандемии.

COVID-19 продолжает распрострпаняться по миру рекордными темпами



Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Лидером по новым заболевшим за сутки в мире остаются США (+267,269), далее идут Великобритания (+119,789), Франция (+91,608) и Испания (+72,912). Украина занимает 20 позицию.

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Соединенные Штаты также первые по суточному количеству смертей от COVID-19 – 1,149. На втором месте Россия – 1,002, на третьем Польша – 616. Украина в этом печальном рейтинге на 7-й позиции – 275 умерших за сутки.

Как сообщали Власти, в Украине в «красной» зоне эпидемической опасности остались только Волынская и Запорожская области, остальные регионы – “желтые”.

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