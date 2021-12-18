В Белом доме назвали время проведения переговоров с Россией

США готовы провести переговоры с Россией уже в январе, хотя конкретная дата пока не определена.

Президент США Джо Байден во время онлайн-переговоров с президентом России Владимиром Путиным.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

По его словам, Вашингтон ответит на предложения Москвы в следующем месяце.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также подтврдила, что президент США Джо Байден еще не согласовал время и место новых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Ее слова цитирует Reuters.

Как писали Власти, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первый раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности состоится в самом начале 2022 года.

Ранее Москва обнародовала проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

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