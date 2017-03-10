НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
09:46 24 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США полицейский преследовал преступника и случайно застрелил 14-летнюю девочку

Инцидент произошел днем в четверг, 23 декабря, в магазине Burlington в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Полицейские в магазине Burlington в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает AP.

Как заявила на пресс-конференции капитан полиции Лос-Анджелеса Стейси Спелл, в полицию поступило сообщение о нападении на женщину.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Прибывшие на место происшествия полицейские открыли огонь, когда увидели, что злоумышленник пытается напасть еще на одного на человека. Он был убит на месте.

Во время стрельбы одна из пуль попала в стену раздевалки и смертельно ранила 14-летнюю девочку, которая находилась внутри.

Как сообщил генеральный прокурор Роб Бонта, министерство юстиции Калифорнии расследовало это убийство.

Ставшую жертвой нападения женщину госпитализировали, она получила травмы головы и рук.

Ранее Власти писали, что в американском штате Огайо полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девушку.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, девочка, полицейские, магазин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.03.2017 15:14
В США девочку унесло ветром, когда она шла домой
ТОР
18.07.2016 01:12
Американец расстрелял прибывших на вызов полицейских
ТОР
09.07.2016 08:26
В США ветеран войны в Афганистане расстрелял полицейских
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com