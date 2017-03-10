В США полицейский преследовал преступника и случайно застрелил 14-летнюю девочку

Инцидент произошел днем в четверг, 23 декабря, в магазине Burlington в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Полицейские в магазине Burlington в Лос-Анджелесе.



Об этом сообщает AP.

Как заявила на пресс-конференции капитан полиции Лос-Анджелеса Стейси Спелл, в полицию поступило сообщение о нападении на женщину.

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Прибывшие на место происшествия полицейские открыли огонь, когда увидели, что злоумышленник пытается напасть еще на одного на человека. Он был убит на месте.

Во время стрельбы одна из пуль попала в стену раздевалки и смертельно ранила 14-летнюю девочку, которая находилась внутри.

Как сообщил генеральный прокурор Роб Бонта, министерство юстиции Калифорнии расследовало это убийство.

Ставшую жертвой нападения женщину госпитализировали, она получила травмы головы и рук.

Ранее Власти писали, что в американском штате Огайо полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девушку.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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