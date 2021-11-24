Праздника не будет: в Италии запретили все публичные мероприятия к Новому году

Правительство Италия запретило все публичные празднования Нового года, поскольку количество ежедневных случаев заражения коронавирусом достигло рекордного уровня.

Ношение защитных масок снова станет обязательным.



Об этом сообщает The Guardian.

До 31 января концерты и мероприятия под открытым небом будут запрещены, а дискотеки и танцевальные клубы будут закрыты.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Министр здравоохранения Роберто Сперанца сказал, что ношение защитных масок снова станет обязательным в общественном транспорте и в общественных местах.

Министерство здравоохранения Италии заявило в четверг, 23 декабря, что в стране зарегистрировано 44595 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем с начала пандемии, сообщает агентство ANSA.

Ранее Власти писали, что в Италии продлен режим чрезвычайного положения до 31 марта на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Италия, Новый год, карантин