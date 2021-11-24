Праздника не будет: в Италии запретили все публичные мероприятия к Новому году
Правительство Италия запретило все публичные празднования Нового года, поскольку количество ежедневных случаев заражения коронавирусом достигло рекордного уровня.
Об этом сообщает The Guardian.
До 31 января концерты и мероприятия под открытым небом будут запрещены, а дискотеки и танцевальные клубы будут закрыты.
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Министр здравоохранения Роберто Сперанца сказал, что ношение защитных масок снова станет обязательным в общественном транспорте и в общественных местах.
Министерство здравоохранения Италии заявило в четверг, 23 декабря, что в стране зарегистрировано 44595 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем с начала пандемии, сообщает агентство ANSA.
Ранее Власти писали, что в Италии продлен режим чрезвычайного положения до 31 марта на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».