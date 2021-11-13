В Южной Корее помилуют экс-президента Пак Кын Хе, осужденную за коррупцию

Пак Кын Хе, отбывающую 22-летнее тюремное заключение по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением, помилуют.

Амнистия связана с ухудшением ее здоровья 69-летней Пак Кын Хе.



Об этом сообщает AP.

Экс-главу государства включили в список лиц, подлежащих амнистии по случаю новогодних праздников.

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Правительство Южной Кореи заявило, что амнистия должна помочь преодолению общенационального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и послужить единству нации.

Амнистия 69-летней Пак Кын Хе также связана с ухудшением ее здоровья. В 2021 году ее трижды госпитализировали из-за хронических болей в плече и пояснице.

Как писали Власти, Пак Кын Хе приговорили к длительному тюремному заключению и штрафу в 18 млрд южнокорейских вон (около 17 млн долларов США) 6 апреля 2018 года. Коррупционный скандал с ее участием разразился после того, как стало известно, что подруга президента Чхве Сун Силь, вымогала деньги у крупных корпораций.

Пак Кын Хе стала первым в стране демократически избранным лидером, который был вынужден покинуть свой пост.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: помилование, Южная Корея, экс-президент, Пак Кын Хе