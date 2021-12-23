Требуется работник: на британский остров ищут короля, который будет и барменом

Разыскивается кандидат для управления отелем Ship Inn на острове Пиль. Остров площадью 20 га расположен недалеко от побережья на северо-западе Великобритании.

Остров Пиль с замком, построенным в начале 1300-х годов.



Об этом сообщает The Guardian.

Новому управляющему также присвоят титул «короля» острова. По традиции, он должен будет носить шлем, держать меч в руках и обливаться пивом, сидя в древнем кресле.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Остров Пиль находится в 800 м от побережья, до него можно добраться на пароме, курсирующем с апреля по сентябрь.

Во времена Средневековья остров был базой для таможенных чиновников, а таверна Ship Inn принимала моряков. Сложилась традиция, согласно которой владельца паба «короновали» и наделяли полномочиями назначать рыцарей «Древнего ордена замка Пиль».

Предыдущий хозяин паба в марте покинул остров после 13 лет руководства заведением. Сейчас городской совет Барроу-ин-Фернесс ищет постоянного арендатора, который и станет новым «королем» острова.

Ранее Власти писали, что в Ирландии объявили вакансию смотрителя острова на котором нет электричества и горячей воды.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Великобритания, отель, остров