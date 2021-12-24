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10:31 24 Декабря 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Влияет ли скорость сайта на успех вашего интернет-бизнеса

Быстрая загрузка сайта — необходимость для успешного маркетинга.

Быстрая загрузка сайта — необходимость для успешного маркетинга. Из-за задержек ухудшается взаимодействие пользователя с контентом и уменьшается коэффициент конверсии ресурса, так как покупатели из-за длительного процесса, например, транзакции покидают «Корзину».

Зачем необходима скорость

Скорость загрузки сайта — это фактор ранжирования. Google и Яндекс предпочитают ставить на выгодные позиции в выдаче быстрые ресурсы. Также скорость влияет на поведение пользователей. Чем быстрее происходит загрузка сайта, тем больше шансов, что посетитель совершит целевое действие и не перейдет на страницу конкурента. Более подробно можно прочитать в блоге.

Длительное ожидание заставляет человека нервничать, в результате он ищет выход из сложившейся ситуации и уходит на ресурс конкурента. При долгой загрузке возникают проблемы:

  • Из-за плохой скорости ресурс попадает на самую низкую позицию в результате поиска.
  • Пользователи отказываются от посещения сайта. Современный потребитель закрывает страницу, если она грузится дольше двух секунд.
  • Большинство пользователей запоминает медленные ресурсы и никогда на них не возвращается.
  • При невысокой скорости загрузки у сайта отсутствует запас прочности. Это значит, что в пиковый период нагрузки (например, при распродажах) ресурс зависнет и не сможет работать.

Скорость сайта напрямую влияет на имидж компании. Подсознательно посетители воспринимают ресурс более качественным, чем у конкурентов, надолго остаются на страницах и в большинстве случаев совершают целевое действие.

Информационный сайт с высокой скоростью загрузки сможет загрузить большее количество рекламы, которая не повлияет на работу. В результате получится увеличить доход и аудиторию.

Раскрученные и известные на рынке сайты часто подвергаются вирусным атакам. Быстро работающие ресурсы более защищены. Они моментально реагируют и вовремя отбивают хакерские атаки.

Низкая скорость — приговор?

Медленная загрузка страниц — это не приговор. Есть методы, которые заставляют сайт работать быстрее, а потенциальных клиентов — дольше оставаться на ресурсе:

  • Необходимо выбрать хостинг-провайдера, который работает с качественным оборудованием. Сотрудничать надо с компанией, которая учитывает современные потребности и вовремя выпускает обновления. Дешевый хостинг-провайдер не сможет обеспечить требуемое качество работы.
  • На скорость загрузки влияет кэш. При первом посещении происходит сохранение информации о сайте на ПК пользователя. В результате, при повторной загрузке, страницы открываются гораздо быстрее.
  • Высокий уровень посещаемости замедляет работу ресурса. Для значительного увеличения скорости загрузки страниц следует прибегать к услугам сетей серверов.
  • На скорость влияют изображения. Поэтому картинки необходимо приводить к стандартным размерам и чистить лишние метаданные.

Чтобы реальные клиенты не уходили с сайта, важно постоянно контролировать скорость загрузки. Это можно делать самостоятельно, используя онлайн сервисы, но бесплатные программы не дают 100% результата. Оптимальный вариант — это обратиться к специалистам, которые осуществляют поддержку сайтов. Сотрудники веб-агентства «Красный хамелеон» обеспечат бесперебойную работу интернет-магазина и помогут увеличить посещаемость ресурса.

Быстрая загрузка сайта повышает трафик, увеличивает лояльность пользователей и повышает позиции в поисковых системах. Чтобы не потерять клиентов, следует следить за качеством работы ресурса на всех платформах и устройствах.

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