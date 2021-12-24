НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
10:34 24 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Советы начинающим беттерам: как зарабатывать на ставках на хоккей

Для Украины объемы букмекерских ставок гораздо ниже по сравнению с другими направлениями.

Для Украины объемы букмекерских ставок гораздо ниже по сравнению с другими направлениями. Крупные ставки на хоккей Украина принимают преимущественно в крупных конторах. Это объясняется высокой конкуренцией с пари на более популярные виды спорта. В большинстве случаев мелким букмекерам такие ставки просто невыгодны.

Ставки на хоккей: инструкция для начинающих и опытных беттеров

В отличие от других букмекеров Париматч обладает бесспорными преимуществами, что позволяет принимать ставки на хоккей, устанавливать оптимальные коэффициенты и маржу. Делать ставки на этот вид спорта просто и выгодно. Достаточно знать особенности и тонкости игры, уметь анализировать информацию, чтобы разработать правильную стратегию и заработать по-настоящему крупную сумму денег.

Преимущества хоккейных ставок

Для этого вида спорта характерны особенности, определяющие неоспоримые плюсы ставок на него. Они включают:

  • регулярное проведение игр;
  • оптимальные коэффициенты;
  • возможность делать ставки в течение всего года;
  • большое количество камбэков;
  • частые трансляции в режиме Live;
  • огромная вариативность исхода матчей;
  • разнообразие видов ставок.

В хоккее ситуация на льду изменяется как картинки в калейдоскопе. Для него характерны сенсации и неожиданные камбэки. Казалось бы, терпящая абсолютное поражение команда внезапно забивает шайбу и выходит в лидеры. За эту особенность многие букмекеры недолюбливают хоккей, однако для азартных беттеров он предоставляет большие возможности в аспекте заработка.

Хоккейные матчи проходят несколько раз в течение одной недели, причем проводятся как домашние, так и выездные игры. В связи с этим делать ставки можно практически весь год. Кроме того, такое количество соревнований обеспечивает большие объемы информации для последующей аналитики.

На что делать ставку

В хоккее, как и прочих направлениях, можно делать ставки на:

  • исход:
  • точный счет;
  • фору;
  • тотал;
  • овертайм;
  • индивидуальные и командные результаты.

Помимо этого, букмекер может предложить комбинированные пари на точный счет, время и количество голов, а также множество других вариантов.

Ставки на хоккей в Украине –­ простой заработок для беттеров всех категорий

Зная тонкости хоккея, на нем можно неплохо и безопасно заработать. В основном, ставки на хоккей Украина принимает в крупных букмекерских компаниях, имеющих лицензию.

Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.12.2021 10:31
Влияет ли скорость сайта на успех вашего интернет-бизнеса
ТОР
24.12.2021 10:18
Праздника не будет: в Италии запретили все публичные мероприятия к Новому году
ТОР
24.12.2021 09:46
В США полицейский преследовал преступника и случайно застрелил 14-летнюю девочку
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В США полицейский преследовал преступника и случайно застрелил 14-летнюю девочку

09:46 Мир

Назван необычный ночной симптом штамма «Омикрон»

23:14 Мир

У берегов Израиля нашли сокровища двух кораблей, затонувших с разницей в 1000 лет

20:08 Мир

Разделся и пополз по льду: в Кропивницком мужчина спас провалившуюся в реку девочку

17:41 Украина

Минобороны выдало приказ о воинском учете для женщин: сеть взорвалась мемами

15:34 Украина

В Одессе задымилось море: как объяснили уникальное явление

14:49 Украина

Верховный суд вызвал Зеленского по иску Порошенко

13:16 Украина

В столице Индии запретили праздновать Рождество и Новый год

09:08 Мир

Получился «дикий саундтрек»: так в NASA «услышали» луну Юпитера. Видео

02:48 Мир

В Киеве на Окружной легковушка влетела в елочный базар

15:10 Украина

Пожар в гостинице под Винницей: что известно о погибшей и пострадавших

12:54 Украина

Новости | NetGameSlots.com