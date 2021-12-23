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11:19 24 Декабря 2021 Просмотров 79   КомментариевКомментарии

В консульство РФ во Львове бросили коктейль Молотова

Около 03:00 24 декабря неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове.

бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью бросили в ограду консульства

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

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В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Как сообщали Власти, в дом заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы бросили коктейль Молотова. Злоумышленника задержали.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Львов, коктейль Молотова
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