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11:34 24 Декабря 2021 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

Премьер Великобритании Джонсон призвал граждан вакцинироваться, сославшись на Иисуса Христа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан вакцинироваться бустерной дозой вакцины, сославшись на учение Иисуса Христа.

Джонсон записал видеообращение по случаю Рождества

Об этом сообщила The Guardian. Джонсон записал рождественское В нем он похвалил представителей общественности, которые «получили прививку не только для себя, для нас, но и для друзей, семьи и всех, кого мы встречаем».

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«Это, в конце концов, учение Иисуса Христа, чье рождение лежит в основе этого грандиозного праздника – мы должны любить своих ближних, как самих себя», – сказал премьер.

Премьер-министр Британии отметил, что не может сказать, что пандемия закончилась, но в этом году гораздо больше людей смогут отпраздновать Рождество в более широком кругу членов семьи, чем в прошлом.

Как сообщали Власти, аналитики в Великобритании предупредили -  если не ввести более жесткие ограничения для противодействия распространению штамма “Омикрон”, в стране может произойти небывалый всплеск заболеваемости, а количество смертей может вырасти до 6000 в сутки.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Великобритания, борис джонсон, вакцинация
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