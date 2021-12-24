Насильство, крадіжки та п’яні ДТП: ким виявився «активіст» Нагорний, що кошмарить київського забудовника

То активіст чи розбійник? Стали відомі нові скандальні подробниці про так званого активіста Олега Нагорного, який разом із Климентієм Семенюком та Павлом Яворським кошмарить київського забудовника МЖК «Оболонь».

То активіст чи розбійник? Стали відомі нові скандальні подробниці про так званого активіста Олега Нагорного, який разом із Климентієм Семенюком та Павлом Яворським кошмарить київського забудовника МЖК «Оболонь».

Чоловіки влаштовують акції протесту, ініціюють судові справи та навіть створили власний сайт. Не знайшовши адекватних лазівок, як «підкопатися» під забудовника, вони вигадали історію про те, що мешканцям ЖК «Місто квітів» сильно заважає автомийка, побудована для обслуговування паркінгу.

Вони взялися розповідати місцевим про шкідливі викиди мийки (хоча забудовник має всі дозволи та висновки інспекції) та про те, що там нібито мав стояти дитячий садочок. Насправді, ж, забудовник витримавши всі вимоги ДБН, звів це об’єкт, оскільки нічого іншого там не могло бути. Псевдоактивісти ж своїми діями продовжують підбурювати людей та вносити розлад у життя місцевих жителів.

Тепер, у розпорядженні нашої редакції з’явилася інформація про ще одного «активіста». Йдеться про Олега Нагорного. Чоловік займається блогерством та показує своїм глядачами огляди столичних новобудов. Виявляється, що щодо нього було відкрито щонайменше 5 справ.

Номери справ:

№760/25776/21

№761/24703/20

№758/13954/19

№760/27279/17

№ 760/12943/17

№ 752/16156/16-п

У цьому широкому списку йдеться про фізичне та психологічне насильство щодо дружини, яке Нагорний вчинив у 2021 році. Йдеться також про крадіжку. Двічі Нагорний порушував правила дорожнього руху і двічі був впійманий за кермом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Ймовірно, що саме цей чоловік і знайшов замовника для брудної піар-кампанії проти МЖК «Оболонь». Оскільки, будучи блогером, він швидше за все може бути знайомим із забудовниками, в чиїх інтересах безпосередньо лежить знищення репутації конкурентів.