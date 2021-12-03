В сторону уменьшения и здравого смысла: список профессий для воинского учета женщин пересмотрят

В Украине не будут призывать женщин на срочную военную службу.

Военнообязанными женщины станут только в случае реальных боевых действий на территории страны



Об этом сообщил Глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Украины Александр Завитневич.

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Так, по его словам, паниковать не стоит – правительство не будет призывать женщин для прохождения срочной воинской службы. Военнообязанными женщины станут только в случае реальных боевых действий на территории страны. Тем не менее украинки должны стать на военный учет в военкоматах.

Весной 2021 года в Украине приняли закон по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета. Закон предусматривает, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, соответствующую военной специальности и пригодны для прохождения военной службы, войдут в список военнообязанных.

Список таких профессий ограничен и утвержден Министерством обороны Украины.

Завитневич отметил, что такой список профессий был и раньше, однако новый закон его уменьшил и оптимизировал в сторону «здравого смысла». Так как там были профессии, которые не понадобились бы ВСУ.

Как раньше сообщали Власти, минобороны назвало условия призыва женщин на воинскую службу.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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