На меткомбинате в Кривом Роге прорвало дамбу: грязная вода хлынула в трубопровод

На металлургическом предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за прорыва дамбы грязная вода попала в трубопровод и на сельскохозяйственные земли.

Произошла утечка около 80 тысяч кубометров грязной воды



Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины (ГЭИ).

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«Произошла утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубических метров. Вода попала в регулирующую емкость №1, №2 , а также в трубопровод», — сказано в сообщении.

Сразу после аварии специалисты Госэкоинспекции прибыли на предприятие для обследования и мониторинга ситуации.

Они зафиксировали утечку значительного количества загрязненной технической воды на прилегающий земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Инспекторы взяли пробы почв для лабораторного исследования.

В случае подтверждения факта загрязнения земель, ГЭИ подсчитает убытки.

Сейчас комиссия Гоструда устанавливает обстоятельства и причины аварийной ситуации. Ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.

Как сообщали Власти, в Кривом Роге в результате обвала горной породы на одной из шахт погиб шахтер.

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Тэги: экология, кривой рог