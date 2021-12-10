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Главная » Украина » Происшествия
12:49 24 Декабря 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

На меткомбинате в Кривом Роге прорвало дамбу: грязная вода хлынула в трубопровод

На металлургическом предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за прорыва дамбы грязная вода попала в трубопровод и на сельскохозяйственные земли.

Произошла утечка около 80 тысяч кубометров грязной воды

Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины (ГЭИ).

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«Произошла утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубических метров. Вода попала в регулирующую емкость №1, №2 , а также в трубопровод», — сказано в сообщении.

Сразу после аварии специалисты Госэкоинспекции прибыли на предприятие для обследования и мониторинга ситуации.

Они зафиксировали утечку значительного количества загрязненной технической воды на прилегающий земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Вода залила земли сельхозназначения

Вода залила земли сельхозназначения

Инспекторы взяли пробы почв для лабораторного исследования.

Эксперты оценят масштабы загрязнения

Эксперты оценят масштабы загрязнения

В случае подтверждения факта загрязнения земель, ГЭИ  подсчитает убытки.

Авария произошла на металлургическом предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог"

Авария произошла на металлургическом предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог"

Сейчас комиссия Гоструда устанавливает обстоятельства и причины аварийной ситуации. Ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.

Грязная вода попала в трубопровод и на земли

Грязная вода попала в трубопровод и на земли

Как сообщали Власти, в Кривом Роге в результате обвала горной породы на одной из шахт погиб шахтер.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: экология, кривой рог
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