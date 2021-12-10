На меткомбинате в Кривом Роге прорвало дамбу: грязная вода хлынула в трубопровод
На металлургическом предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за прорыва дамбы грязная вода попала в трубопровод и на сельскохозяйственные земли.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины (ГЭИ).
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«Произошла утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубических метров. Вода попала в регулирующую емкость №1, №2 , а также в трубопровод», — сказано в сообщении.
Сразу после аварии специалисты Госэкоинспекции прибыли на предприятие для обследования и мониторинга ситуации.
Они зафиксировали утечку значительного количества загрязненной технической воды на прилегающий земельный участок сельскохозяйственного назначения.
Инспекторы взяли пробы почв для лабораторного исследования.
В случае подтверждения факта загрязнения земель, ГЭИ подсчитает убытки.
Сейчас комиссия Гоструда устанавливает обстоятельства и причины аварийной ситуации. Ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.
Как сообщали Власти, в Кривом Роге в результате обвала горной породы на одной из шахт погиб шахтер.