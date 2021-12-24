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Главная » Украина » Экономика
14:02 24 Декабря 2021 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

Предпринимателям в селах разрешили работать без РРО: есть условия

Кабинет министров Украины освободил предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей в сельской местности, от обязательного использования регистраторов расчетных операций (РРО).

В Кабмине согласились, что в селах могут быть проблемы с интернетом

Об этом сообщила  пресс-служба Минэкономики. Соответствующее решение было принято правительством 23 декабря.

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Однако есть определенные условия. Речь идет о торговле всеми товарами, кроме подакцизных.  Кроме того у предпринимателя должен быть предельный размер годового объема расчетных операций не более 167 минимальной заработной платы.

По словам главы министерства Юлии Свириденко, уровень доходов предпринимателей в селах значительно ниже, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился.

Поэтому расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, что будет иметь негативные последствия для бизнеса.

А использование программных РРО в качестве альтернативы не решит проблему из-за неравномерного покрытия скоростным Интернетом или его отсутствия в селах.

«Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников, и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО», – объяснила Свириденко.

Как сообщали Власти, Верховная рада Украины не поддержала перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (физических лиц-предпринимателей) еще на один год.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: РРО
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