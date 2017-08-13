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Главная » Украина » Общество
14:32 24 Декабря 2021 Просмотров 567   КомментариевКомментарии

Заявление Путина о создании Украины Лениным вызвало шквал мемов и фотожаб в сети

Заявление президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции о том, что Украину создал организатор Октябрьской революции в России Владимир Ленин вызвало бурную реакцию в сети.

По мнению Путина украины до Ленина не существовало

Путин также уточнил, что Украина  якобы состоит из «исторически российских территорий».

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Пользователи соцсетей создали множество мемов и фотожаб, высмеивая исторически безграмотное заявление главы Кремля.

Власти собрали самые интересные и забавные работы.

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Напомним, отвечая на вопрос журналистки SkyNews Путин сказал, что у США и Мексики были территориальные претензии, но «теперь о них никто не вспоминает».

«И мы стараемся не вспоминать как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз», – сказал президент РФ.

Он уточнил, что конституция СССР была принята после смерти Ленина, но «по его принципам».

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Путин, Владимир Ленин
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