Заявление Путина о создании Украины Лениным вызвало шквал мемов и фотожаб в сети
Заявление президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции о том, что Украину создал организатор Октябрьской революции в России Владимир Ленин вызвало бурную реакцию в сети.
Путин также уточнил, что Украина якобы состоит из «исторически российских территорий».
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Пользователи соцсетей создали множество мемов и фотожаб, высмеивая исторически безграмотное заявление главы Кремля.
Власти собрали самые интересные и забавные работы.
Напомним, отвечая на вопрос журналистки SkyNews Путин сказал, что у США и Мексики были территориальные претензии, но «теперь о них никто не вспоминает».
«И мы стараемся не вспоминать как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз», – сказал президент РФ.
Он уточнил, что конституция СССР была принята после смерти Ленина, но «по его принципам».