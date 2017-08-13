Заявление Путина о создании Украины Лениным вызвало шквал мемов и фотожаб в сети

Заявление президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции о том, что Украину создал организатор Октябрьской революции в России Владимир Ленин вызвало бурную реакцию в сети.

По мнению Путина украины до Ленина не существовало



Путин также уточнил, что Украина якобы состоит из «исторически российских территорий».

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Пользователи соцсетей создали множество мемов и фотожаб, высмеивая исторически безграмотное заявление главы Кремля.

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Напомним, отвечая на вопрос журналистки SkyNews Путин сказал, что у США и Мексики были территориальные претензии, но «теперь о них никто не вспоминает».

«И мы стараемся не вспоминать как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз», – сказал президент РФ.

Он уточнил, что конституция СССР была принята после смерти Ленина, но «по его принципам».

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