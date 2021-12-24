Как стать на воинский учет женщине и что для этого нужно: пошаговая инструкция

В минобороны опубликовали инструкцию о том, как женщинам стать на воинский учет.

Защита суверенитета и территориальной целостности страны, является важнейшей функцией государства и ее граждан



Об этом рассказала заместитель Министра в Министерстве обороны Украины Анна Моляр.

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В правительстве напомнили, что согласно Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности страны, является важнейшей функцией государства и ее граждан.

Кроме того, в Конституции указанно, что все граждане Украины равны перед законом и не могут обладать привилегиями или ограничениями из-за пола.

Таким образом, военнообязанный в мирное время должен стать на учет и проходить подготовку, а в особенное для страны время, пребывать в запасе ВСУ.

Как стать на военный учет:

Найти свою специальность в перечне профессий из приказа минобороны №313.

Предупредить работодателя об обязанности стать на воинский учет.

Собрать необходимые документы.

Пройти медкомиссию.

Подать все необходимые документы в местный военкомат.

Необходимые документы:

Заявление о постановке на воинский учет (предоставляет ТЦК и СП).

Паспорт (или ID-карта), идентификационный код.

Фотография 3х4.

Свидетельство о рождении детей, документы об опеке (если есть).

Документ о получении специальности и/или профессии.

Решение военно-врачебных комиссий о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или военное время (оформление в ТЦК или СП).

Как раньше сообщали Власти, список профессий для воинского учета женщин пересмотрят.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: женщины, всу, военная служба