Как стать на воинский учет женщине и что для этого нужно: пошаговая инструкция
В минобороны опубликовали инструкцию о том, как женщинам стать на воинский учет.
Об этом рассказала заместитель Министра в Министерстве обороны Украины Анна Моляр.
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В правительстве напомнили, что согласно Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности страны, является важнейшей функцией государства и ее граждан.
Кроме того, в Конституции указанно, что все граждане Украины равны перед законом и не могут обладать привилегиями или ограничениями из-за пола.
Таким образом, военнообязанный в мирное время должен стать на учет и проходить подготовку, а в особенное для страны время, пребывать в запасе ВСУ.
Как стать на военный учет:
- Найти свою специальность в перечне профессий из приказа минобороны №313.
- Предупредить работодателя об обязанности стать на воинский учет.
- Собрать необходимые документы.
- Пройти медкомиссию.
- Подать все необходимые документы в местный военкомат.
Необходимые документы:
- Заявление о постановке на воинский учет (предоставляет ТЦК и СП).
- Паспорт (или ID-карта), идентификационный код.
- Фотография 3х4.
- Свидетельство о рождении детей, документы об опеке (если есть).
- Документ о получении специальности и/или профессии.
- Решение военно-врачебных комиссий о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или военное время (оформление в ТЦК или СП).
Как раньше сообщали Власти, список профессий для воинского учета женщин пересмотрят.