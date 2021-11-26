Зеленский созывает СНБО среди недели

Президент Владимир Зеленский распорядился созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в среду 29 декабря.

Зеленский созывает СНБО на 29 декабря



Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на комментарий аппарата СНБО.

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Такое решение глава государства принял после доклада секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в пятницу, 24 декабря.

Повестка дня заседания пока неизвестна.

Напомним, адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков заявлял, что в отношении его подзащитного собираются ввести санкции СНБО за содействие террористической деятельности.

Как сообщали Власти, последнее заседание СНБО проходило в начале ноября, оно было посвящено ситуации на границе с Беларусью из-за кризиса с мигрантами.

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Тэги: Владимир Зеленский, снбо