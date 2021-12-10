НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
16:50 24 Декабря 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Украине еще три банка начали выплачивать тысячу за вакцинацию

ПриватБанк, ОщадБанк и УкрГазБанк начали перечислять деньги на виртуальные карты «єПідтримки».

Для того чтобы получить выплату до нового года, необходимо подать заявку до 29 декабря 2021 года

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Сегодня, 24 декабря еще три банка начали выплачивать 1000 грн за вакцинацию по программе «єПідтримка» – ПриватБанк, ОщадБанк и УкрГазБанк.

Михаил Федоров напоминает, что, для того чтобы получить выплату до нового года, необходимо подать заявку до 29 декабря 2021 года.

Министр также рассказал, что чаще всего украинцы тратят выплату на покупку книг, билетов в кино и внутренние перевозки по Украине.

Также министр привел небольшую статистику по выплатам:

  • 5 млн украинцев уже подали заявки, чтобы получить 1000 грн;
  • 6 млн уже открыли специальную карту;
  • 2.4 млн уже получили средства на карту;
  • 270 млн грн выплат было потрачено.

Напомним, в программе могут принять участие только граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации и которым больше 18 лет.

Кроме того, необходимо оформить «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія», а также оформить  специальную карту «єПідтримка» в одном из банков, участвующих в программе. Последнее можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка.

Как получить выплату

  • Оформить специальную карту «єПідтримка» в приложении банка или офлайн-отделении(бесплатно).
  • Скачать приложение «Дия» и авторизоваться в нем (важно обновить приложение, поддержка доступна, начиная с версии действия 3.0.20 для iOS и 3.0.17 для Android)
  • Убедиться, что есть «зеленый» сертификат COVID (или оформить его).
  • Зайти в раздел «Услуги».
  • Найти услугу «єПідтримка».
  • Выбрать для выплаты карту «єПідтримка» (оформленную заранее).
  • Ожидать зачисления денег от Минэкономики (их должны начислить в течение 10 дней).

Как раньше сообщали Власти, Monobank начал выплаты тысячи за вакцинацию.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: банки, Выплаты, єПідтримка
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.12.2021 12:40
Более 300 тыс украинцев уже оформили виртуальные карты для получения тысячи за вакцинацию
ТОР
26.09.2016 08:11
Кабмин Украины допустит к выплатам бюджетникам и пенсионерам 14 банков
ТОР
23.09.2016 16:29
Украинским пенсионерам ограничат доступ к пенсиям: число банков для соцвыплат сократили
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине могут усилить карантин из-за “Омикрона”: названы сроки

15:00 Украина

Заявление Путина о создании Украины Лениным вызвало шквал мемов и фотожаб в сети

14:32 Украина

В Киеве ночью горела квартира в многоэтажке: людей эвакуировали

13:04 Украина

В США полицейский преследовал преступника и случайно застрелил 14-летнюю девочку

09:46 Мир

Назван необычный ночной симптом штамма «Омикрон»

23:14 Мир

У берегов Израиля нашли сокровища двух кораблей, затонувших с разницей в 1000 лет

20:08 Мир

Разделся и пополз по льду: в Кропивницком мужчина спас провалившуюся в реку девочку

17:41 Украина

Минобороны выдало приказ о воинском учете для женщин: сеть взорвалась мемами

15:34 Украина

В Одессе задымилось море: как объяснили уникальное явление

14:49 Украина

В столице Индии запретили праздновать Рождество и Новый год

09:08 Мир

Получился «дикий саундтрек»: так в NASA «услышали» луну Юпитера. Видео

02:48 Мир

Новости | NetGameSlots.com