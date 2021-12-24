Улыбается и заходит в магазины: Порошенко с супругой засекли гуляющими по Варшаве

Пока в Украине кипят страсти вокруг предполагаемого ареста пятого президента Петра Порошенко, сам политик вместе с женой Мариной гуляет по улицам Варшавы.

Порошенко с женой Мариной куляют по Варшаве



Об этом сообщил PavlovkyNews. Издание опубликовало соответствующее видео.

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Украинка, живущая в столице Польши, заметила Порошенко с супругой возле витрины магазина и начала съёмку.

Марина Порошенко, увидев это, улыбнулась и помахала рукой. Пётр Алексеевич тоже улыбнулся, показал большой палец и зашёл в магазин поприветствовать посетителей.

Видео сопровождается музыкальным треком «Добрый вечер, Польша».

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Стоит отметить, что с Порошенко не было никаких охранников, во всяком случае в кадр они не попали.

Как сообщали Власти, в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента Украины Петра Порошенко, а Печерский районный суд дал согласие на задержание.

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Тэги: Варшава, Петр Порошенко