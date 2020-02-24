Николаев накрыл мощный снегопад: на дорогах пробки и аварии

В Николаеве непогода стала причиной пробок и множества аварий.

Скорость автомобилей из-за большого количества снега на дороге не превышает 30-40 км/ч



Об этом сообщает «СВІДОК.info«.

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С самого утра, 24 декабря в Николаев пришла непогода – город засыпало большим количества снега.

Из-за снега пробки в Николаеве образовались практически во всех частях города. Особенно медленное движение автомобилей наблюдается на ул. Адмиральской, на подъезде к Варваровском мосту, пр. Богоявленском в районе перегона и перекрестка с ул. Космонавтов.

Скорость автомобилей из-за большого количества снега на дороге не превышает 30-40 км/ч.

Из-за непогоды также резко возросло количество ДТП, которые чаще всего происходят из-за скользкой дороги и несоблюдения дистанции между автомобилями.

Так, например из-за аварии в центре города пришлось менять маршрут движения троллейбусов №6 – на перекрестке ул. Большой Морской и ул. Фалеевской водитель «Шевроле» врезался в «Матиз». О пострадавших в ДТП не сообщается.

Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды в Николаеве.

Как раньше сообщали Власти, Киев засыпает снегом и сковывает пробками.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Николаев, снег, пробки, непогода