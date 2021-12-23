Встреча с Путиным, амнистия и выборы: обнародованы 10 шагов Зеленского по миру на Донбассе

Украина разработала и предложила на рассмотрение России, США и странам-партнерам по Нормандскому формату план мирного урегулирования на Донбассе из 10 шагов. Но его детали никто не разглашал.

План начинался прекращением огня и заканчивался законом о выборах в ОРДЛО



В то же время российское издание “Коммерсантъ” получило документ и опубликовало его положения.

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Напомним, что сообщи о плане из 10 шагов, президент Владимир Зеленский заявил, что по отдельным предложениям достичь договоренностей можно до Нового года.

Глава государства также выразил надежду, что все шаги можно будет осуществить при участии всех стран, которые причастны к процессу и получили план.

Характерно, что никаких деталей о содержании документа у Зеленского не раскрыли.

У документа длинное название «Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, “нормандского формата”, выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в “нормандском формате” 9 декабря 2019 года».

Шаг 1. Он предполагал, что украинская делегация на заседании ТКГ 8 и 9 декабря предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению «Мер по усилению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года.

Однако договориться о возобновлении перемирия на Донбассе в ТКГ смогли только на заседании 22 декабря.

Шаг 2. Предполагалось, что на том же заседании ТКГ украинская делегация предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ «Золотое» и «Счастье») на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Договорится об этом так и не получилось.

Шаг 3. Тогда же должна была предоставить списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона должна была завершить ранее начатые процедуры процессуальной очистки в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО или РФ.

Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1–3, украинская сторона была намерена на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера».

Шаг 5. Также украинская сторона собиралась поднять вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

Шаг 6. Этим шагом предусматривалось проведение масштабного телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ с предполагаемыми громкими итогами относительно:

поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;

заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;

содействия проведению «новогоднего / рождественского» взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;

определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.

Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.

Шаг 9. Проведение саммита лидеров «нормандского формата».

Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:

об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;

об амнистии;

о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

о специальной (свободной) экономической зоне;

об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

Издание отметило, что судя по реакции Москвы, ТКГ завершила свою работу без малейшего намека на компромисс. В следующий раз группа должна собраться только в конце января.

Как сообщали Власти, президент РФ Владимир Путин отказался давать гарантии того, что Россия не нападет на Украину.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, война на Донбассе, нормандский формат