НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
17:50 24 Декабря 2021 Просмотров 70   КомментариевКомментарии

В Европе обвалились цены на газ из-за сильного ветра

В Евросоюзе резко снизилась цена на природный газ из-за увеличения поступления электроэнергии от ветряных электростанций.

Днестровская ВЭС в Одесской области

Об этом сообщил депутат ВР Алексей Гончаренко у себя в Telegram-канале.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Цены на газ в Европе резко обвалились из-за увелечения выработки ветряных электростанций. За последние несколько дней доля электроэнергии, которая поступает от ветряных электростанций выросла на 13,8%.

В связи с этим, в четверг, 23 декабря торги газом на TTF завершились на уровне $1485, хотя всего пару дней назад цена тысячи кубометров оценивалась в $2138.

Сегодня же, в пятницу 24 декабря тысяча кубометров газа на бирже продается уже за $1300.

По мнению Гончаренко, это в очередной раз доказывает то, что за альтернативными источниками энергии – будущее.

Депутат считает, что Украина великолепно подходит для развития энергетики в зеленом направлении, поэтому государству необходимо перенимать европейский опыт в чистой энергетике.

Как раньше сообщали Власти, Россия может прекратить транзит газа через Украину этой зимой.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Европа, газ, зеленая энергетика, вэс
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.12.2021 12:03
Лукашенко пригрозил перекрыть транзит энергоносителей в Европу
ТОР
05.10.2021 17:36
В Европе цена на газ снова обновила рекорд
ТОР
05.10.2021 12:51
Цена на газ в Европе обновила рекорд
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине могут усилить карантин из-за “Омикрона”: названы сроки

15:00 Украина

Заявление Путина о создании Украины Лениным вызвало шквал мемов и фотожаб в сети

14:32 Украина

В Киеве ночью горела квартира в многоэтажке: людей эвакуировали

13:04 Украина

В США полицейский преследовал преступника и случайно застрелил 14-летнюю девочку

09:46 Мир

Назван необычный ночной симптом штамма «Омикрон»

23:14 Мир

У берегов Израиля нашли сокровища двух кораблей, затонувших с разницей в 1000 лет

20:08 Мир

Разделся и пополз по льду: в Кропивницком мужчина спас провалившуюся в реку девочку

17:41 Украина

Минобороны выдало приказ о воинском учете для женщин: сеть взорвалась мемами

15:34 Украина

В Одессе задымилось море: как объяснили уникальное явление

14:49 Украина

В столице Индии запретили праздновать Рождество и Новый год

09:08 Мир

Получился «дикий саундтрек»: так в NASA «услышали» луну Юпитера. Видео

02:48 Мир

Новости | NetGameSlots.com