В Европе обвалились цены на газ из-за сильного ветра

В Евросоюзе резко снизилась цена на природный газ из-за увеличения поступления электроэнергии от ветряных электростанций.

Днестровская ВЭС в Одесской области



Об этом сообщил депутат ВР Алексей Гончаренко у себя в Telegram-канале.

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Цены на газ в Европе резко обвалились из-за увелечения выработки ветряных электростанций. За последние несколько дней доля электроэнергии, которая поступает от ветряных электростанций выросла на 13,8%.

В связи с этим, в четверг, 23 декабря торги газом на TTF завершились на уровне $1485, хотя всего пару дней назад цена тысячи кубометров оценивалась в $2138.

Сегодня же, в пятницу 24 декабря тысяча кубометров газа на бирже продается уже за $1300.

По мнению Гончаренко, это в очередной раз доказывает то, что за альтернативными источниками энергии – будущее.

Депутат считает, что Украина великолепно подходит для развития энергетики в зеленом направлении, поэтому государству необходимо перенимать европейский опыт в чистой энергетике.

Как раньше сообщали Власти, Россия может прекратить транзит газа через Украину этой зимой.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Европа, газ, зеленая энергетика, вэс