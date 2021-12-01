В Европе обвалились цены на газ из-за сильного ветра
В Евросоюзе резко снизилась цена на природный газ из-за увеличения поступления электроэнергии от ветряных электростанций.
Об этом сообщил депутат ВР Алексей Гончаренко у себя в Telegram-канале.
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Цены на газ в Европе резко обвалились из-за увелечения выработки ветряных электростанций. За последние несколько дней доля электроэнергии, которая поступает от ветряных электростанций выросла на 13,8%.
В связи с этим, в четверг, 23 декабря торги газом на TTF завершились на уровне $1485, хотя всего пару дней назад цена тысячи кубометров оценивалась в $2138.
Сегодня же, в пятницу 24 декабря тысяча кубометров газа на бирже продается уже за $1300.
По мнению Гончаренко, это в очередной раз доказывает то, что за альтернативными источниками энергии – будущее.
Депутат считает, что Украина великолепно подходит для развития энергетики в зеленом направлении, поэтому государству необходимо перенимать европейский опыт в чистой энергетике.
Как раньше сообщали Власти, Россия может прекратить транзит газа через Украину этой зимой.