Из “красной” зоны выйду две последние области: назван срок
Оставшиеся две области в «красной» зоне карантина выйдут из нее в ближайшее время.
Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Рада» в пятницу.
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Так, по словам министра, единственные две области, которые все еще находятся в «красной» карантинной зоне выйдут из нее в ближайшее время. Речь идет о Волынской и Запорожской областях.
Ляшко отметил, что обе области уже вышли по показателям из «красной» зоны карантина. В связи с этим минздрав уже направил соответствующее заявление в кабмин, которое будет рассмотрено в ближайшее время.
Как раньше сообщали Власти, шесть областей Украины переходят в «желтую» зону с 23 декабря.