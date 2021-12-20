Из “красной” зоны выйду две последние области: назван срок

Оставшиеся две области в «красной» зоне карантина выйдут из нее в ближайшее время.

Минздрав уже направил соответствующее заявление в кабмин



Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Рада» в пятницу.

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Так, по словам министра, единственные две области, которые все еще находятся в «красной» карантинной зоне выйдут из нее в ближайшее время. Речь идет о Волынской и Запорожской областях.

Ляшко отметил, что обе области уже вышли по показателям из «красной» зоны карантина. В связи с этим минздрав уже направил соответствующее заявление в кабмин, которое будет рассмотрено в ближайшее время.

Как раньше сообщали Власти, шесть областей Украины переходят в «желтую» зону с 23 декабря.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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