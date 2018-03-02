Путин похвастался успешным залпом гиперзвуковых ракет “Циркон”

Президент России Владимир Путин сообщил, что в утром пятницу, 24 декабря, был произведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», и испытания прошли успешно.

Путин назвал пуск боевой ракеты важным событием в жизни страны



Об этом сообщило ТАСС. Глава Кремля обсудил пуск ракет на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

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«Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», это наша новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и [по] наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности», – сказал Путин.

Как сообщали Власти, в России фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км.

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Тэги: Россия, оружие, ракеты, Владимир Путин