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22:14 24 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

“Омикрон” любит детей: ученые заметили аномальную особенность вируса

Среди детей 5-11 лет этот вирус в три раза более распространенный, чем среди населения Великобритании в целом.

Детей младшего школьного возраста еще не вакцинируют против коронавируса, поэтому показатели заражения в этой возрастной группе самые высокие.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на обновленные данные Национального исследования REACT-1.

По данным ученых, в период с 23 ноября по 14 декабря около 4,47% детей младшего школьного возраста заразились вирусом, по сравнению с 1,41% по стране в целом.

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По словам ученых, вакцинация детей среднего школьного возраста и повторная вакцинация взрослых, возможно, помогли снизить уровень инфицирования среди этих возрастных групп. Детей младшего школьного возраста еще не вакцинируют против коронавируса, поэтому показатели заражения в этой возрастной группе самые высокие.

Тяжелых случаев COVID-19 среди школьников пока не обнаружили.

Авторы исследователи отметили, что анализ заболеваемости проводился в то время, когда штамм «Омикрон» только начал распространяться в Великобритании, и очевидно, что всплеск заболеваемости связан именно с ним.

Как отметил профессор Пол Эллиот, возглавлявший исследование, скорость распространения «Омикроном» в 3,5 раза выше, чем скорость распространения «Дельты» в период доминирования штамма «Альфа».

Ранее Власти писали, что «Омикрон» стал доминирующим штаммом в Лондоне.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, дети, штамм омикрон
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