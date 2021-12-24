Рождественские подарки: что подарить кумовьям?

У каждого семейного человека с детьми есть любимые кумовья, с которыми они часто проводят время вместе, отмечают различные праздничные события и, конечно же, выбирают для них подарки на все важные даты.

У каждого семейного человека с детьми есть любимые кумовья, с которыми они часто проводят время вместе, отмечают различные праздничные события и, конечно же, выбирают для них подарки на все важные даты. И если вы еще не знаете, какие выбрать подарки кумовьям на Рождество, а времени на поиски осталось не так уж и много, то вам точно стоит ознакомиться с нашим списком, ведь в нем вы точно найдете что-то подходящее.

Биокамин

Рождество – это праздник, когда особенно хочется тепла и уюта, поэтому, такой презент точно придется по душе вашим кумовьям. Его особенность в том, что он идеально впишется в любой интерьер, ну а тот факт, что огонь в нем искусственного происхождения делает такой девайс абсолютно безопасным как для ваших близких, так и для окружающей среды.

Гриль

Отличный презент, который наверняка пригодится вашим близким, ведь блюда на гриле получаются действительно очень вкусными и полезными! Так, ваш кум сможет наконец-то приготовить для себя идеальный стейк необходимой ему прожарки, ну а кума сделает диетические овощи или рыбу. Учитывая тот факт, что блюда на гриле готовятся без масла, это еще и неплохая экономия.

Впечатления

Хотите подарить подарок, который действительно запомнится? Тогда вам стоит обратить свое внимание на сертификаты на впечатления от bodo! Выбор этих впечатлений просто огромен и вы точно найдете то, что будет интересно вашим кумовьям. Это может быть прогулка на лошадях, spa по-турецки, полет на вертолете, ужин с безлимитным мясом, мастер-класс бачаты, сферический кинотеатр, картинг, вино и фондю, драйв на квадроциклах, спортивный массаж и так далее.

Магнитная доска на холодильник

Это отличный подарок для любой семейной пары, ведь он им точно пригодится для поднятия настроениям и коммуникации. На такой доске ваши кумовья смогут писать друг другу различные милые послания, составлять планы на день, указывать, что необходимо купить и тому подобное. А учитывая тот факт, что такие доски бывают разного дизайна, вы точно найдете то, что понравится вашим близким!

Постельное белье

Еще один универсальный подарок, который можно дарить в том числе и на Рождество. Конечно же, в первую очередь стоит уделить внимание качеству белья, лучше выбирать натуральные материалы, например изделия из хлопка, льна или шелка. Ну а принт стоит выбирать исходя из характера вашим друзей: если они приверженцы классического стиля, то это должно быть что-то нейтральное, ну а ярким натурам стоит дарить и соответствующие комплекты!

Съедобный презент

Отличный вариант подарка на Рождество – это что-нибудь вкусненькое. Так, вы можете выбрать для кумы и кума как сладкие, так и не сладкие презенты. Это может быть корзина с экзотическими фруктами, алкогольный напиток и фирменные закуски к нему, морепродукты и другие деликатесы, иностранные сладости с необычными вкусами, традиционный штоллен, конфеты с алкогольными вкусами, адвент календарь и многое другое.

Ну а для того, чтоб подарок заиграл яркими красками, выбирайте тематическую упаковку и забавную открытку, это точно поднимет настроение вашим близким!