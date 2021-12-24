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Главная » Украина » Общество
19:48 24 Декабря 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

Нардеп Гунько – бійцям АТО/ОСС: Я заяву на вас написав

До нардепа від «Слуги народу»Анатолія Гунька приїхали учасники АТО/ОСС, які звинуватили його в рейдерстві держпідприємства та крадіжці врожаю на 150 мільйонів гривень.

Про це повідомляє видання From-UA.

Добровольці переконані, що поки вони воюють на Сході, такі як Гунько, при повній бездіяльності правоохоронних органів, обкрадають країну. І це не голослівні обвинувачення. Ще два місяці тому вся Чернігівська область стояла на вухах через рейдерські дії по захопленню врожаю ДП ДГ «Іванівка».

Рейдерством керував саме Анатолій Гунько, а прикриття робили правоохоронці з Чернігівського КОРДу на чолі з начальником поліції області та безпосередньої участі днями затриманого начальника Ніжинської поліції Володимира Духна при отриманні хабаря.

Що стосується сьогоднішніх подій в Борзні, то бійці АТО/ОСС нарешті зустріли Анатолія Гунька, аби висловити свою позицію, щодо його злочинних дій.

«Сьогодні завітали до Борзни, де був нардеп-крадій Анатолій Гунько. За його посібництва з ДП Іванівка два місяці назад було вкрадено врожай на 150 млн. В той час, коли ми воювали на сході країни, Гунько з посібниками з гір крав врожай. Вкрав на своєму окрузі, вкрав у громади Борзни. Зараз же за вкрадені гроші купує прострочені цукерки, які роздає обкраднним їм же громадянам. Вкрав 150 млн., а цукерок роздає на 200 тисяч – ось така вона благодійність від Гунька, при повній бездіяльності правоохоронних органів. З цими та іншими запитаннями ми з побратимами як раз і приїхали, щоб в очі висказати цьому горе-слузі все, що ми про нього думаємо. Та діалогу не вийшло» – йдеться у відео.

Як відбувалась зустріч бійців з Гуньком і про що говорили, дивіться на відео.

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