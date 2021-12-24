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09:11 25 Декабря 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

В Кировоградской области ночью загорелся психоневрологический интернат

Ночью в с. Веселый Кут Кировоградской области произошел пожар в психоневрологическом интернате.

Пожар потушили сотрудники интернета до приезда спасателей

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС. В результате происшествия из здания эвакуировали 131 человека.

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«25 декабря в 03:06 в с. Веселый Кут Новоукраинского района в цокольном этаже трехэтажного здания психоневрологического интерната возник пожар», – сказано в сообщении.

По информации спасателей, персонал заведения до прибытия пожарных ликвидировал возгорание на площади 1,5 м2 и вывел на свежий воздух 131 человека.

Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.

Как сообщали Власти, в Киеве горела квартира в многоэтажке, людей эвакуировали.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: пожар
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