К Солнцу в последний раз летит уникальная комета Леонарда

Комета впервые была открыта в январе этого года. Астрономы наблюдают, как она приближается к нам со скоростью почти 260000 км в час.

Комета Леонарда прилетела последний раз в Солнечную систему.



Об этом пишет Daily Mail.

Комету удалось заснять с помощью космической обсерватории NASA и солнечной орбитальной обсерваторией Европейского космического агентства.

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Комета Леонарда подойдет максимально близко к Солнцу 3 января 2022 года.

Даже если комета Леонарда переживет свое путешествие вокруг Солнца, мы больше никогда ее не увидим.

Комету назвали в честь астронома, который открыл ее первым. Грегори Джей Леонард заметил ее 3 января 2021 года в обсерватории Маунт-Леммон (штат Аризона). В последний раз эта комета появлялся в Солнечной системе 70 тысяч лет назад.

Власти писали, что 7 декабря этого года в небе над российским городом-курортом Сочи местные жители запечатлели на видео, как в небе взорвался большой метеорит.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: комета, астрономия