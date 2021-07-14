НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
10:16 25 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Вест Хэм» хочет продать Ярмоленко

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть лондонский клуб уже этой зимой.

Об этом сообщает Evening Standard.

Руководство готово рассмотреть предложения о переходе 32-летнего футболиста в другой клуб.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Контракт Ярмоленко с «молотобойцами» истекает летом, и переход его в другой клуба период зимнего трансферного окна – последний шанс для «Вест Хэма» получить за него хоть какие-то деньги.

Правда, высказывается мнение, что избавляться от Ярмоленко сейчас не стоит, ведь он неплохо играет в Лиге Европы.

В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 17 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее Власти писали, что президент «Динамо» Игорь Суркис предлагает Ярмоленко завершить свою карьеру в киевском клубе.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: футбол, Андрей Ярмоленко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.07.2021 02:26
Ярмоленко номинирован на звание автора лучшего гола на Евро-2020
ТОР
17.06.2021 01:06
Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020
ТОР
16.02.2021 02:25
«Вест Хэм» готов продать Ярмоленко
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В США обнаружили череп гигантской рептилии, который меняет представление об эволюции

02:32 Мир

В Украине могут усилить карантин из-за “Омикрона”: названы сроки

15:00 Украина

Заявление Путина о создании Украины Лениным вызвало шквал мемов и фотожаб в сети

14:32 Украина

В Киеве ночью горела квартира в многоэтажке: людей эвакуировали

13:04 Украина

В США полицейский преследовал преступника и случайно застрелил 14-летнюю девочку

09:46 Мир

Назван необычный ночной симптом штамма «Омикрон»

23:14 Мир

У берегов Израиля нашли сокровища двух кораблей, затонувших с разницей в 1000 лет

20:08 Мир

Разделся и пополз по льду: в Кропивницком мужчина спас провалившуюся в реку девочку

17:41 Украина

Минобороны выдало приказ о воинском учете для женщин: сеть взорвалась мемами

15:34 Украина

В Одессе задымилось море: как объяснили уникальное явление

14:49 Украина

Верховный суд вызвал Зеленского по иску Порошенко

13:16 Украина

Новости | NetGameSlots.com