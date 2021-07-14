«Вест Хэм» хочет продать Ярмоленко

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть лондонский клуб уже этой зимой.

Об этом сообщает Evening Standard.

Руководство готово рассмотреть предложения о переходе 32-летнего футболиста в другой клуб.

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Контракт Ярмоленко с «молотобойцами» истекает летом, и переход его в другой клуба период зимнего трансферного окна – последний шанс для «Вест Хэма» получить за него хоть какие-то деньги.

Правда, высказывается мнение, что избавляться от Ярмоленко сейчас не стоит, ведь он неплохо играет в Лиге Европы.

В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 17 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее Власти писали, что президент «Динамо» Игорь Суркис предлагает Ярмоленко завершить свою карьеру в киевском клубе.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: футбол, Андрей Ярмоленко