«Вест Хэм» хочет продать Ярмоленко
Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть лондонский клуб уже этой зимой.
Об этом сообщает Evening Standard.
Руководство готово рассмотреть предложения о переходе 32-летнего футболиста в другой клуб.
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Контракт Ярмоленко с «молотобойцами» истекает летом, и переход его в другой клуба период зимнего трансферного окна – последний шанс для «Вест Хэма» получить за него хоть какие-то деньги.
Правда, высказывается мнение, что избавляться от Ярмоленко сейчас не стоит, ведь он неплохо играет в Лиге Европы.
В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 17 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.
Ранее Власти писали, что президент «Динамо» Игорь Суркис предлагает Ярмоленко завершить свою карьеру в киевском клубе.