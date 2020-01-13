В Зимбабве пассажирский автобус столкнулся с бензовозом

Столкновение автобуса с бензовозом привело к многочисленным жертвам. Удалось спасти только семерых пострадавших.

Точное количество жертв ДТП пока неизвестно.



Об этом сообщает Voice of America.

По информации очевидцев, автобус, ехавший из Хараре в Мутаре, выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз.

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В автобусе находились десятки людей. Удалось спасти только семерых, они получили сильные ожоги. Остальные сгорели заживо.

Точное количество жертв назвать в полиции затруднились.

Отмечается, что может потребоваться судебно-медицинская идентификация жертв, поскольку некоторые трупы обгорели до неузнаваемости.

Ранее Власти писали, что в пакистанской провинции Белуджистан не менее 15 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и пикапа, переоборудованного в бензовоз.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: дтп, автобус, зимбабве, бензовоз