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11:30 25 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Зимбабве пассажирский автобус столкнулся с бензовозом

Столкновение автобуса с бензовозом привело к многочисленным жертвам. Удалось спасти только семерых пострадавших.

Точное количество жертв ДТП пока неизвестно.

Об этом сообщает Voice of America.

По информации очевидцев, автобус, ехавший из Хараре в Мутаре, выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз.

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В автобусе находились десятки людей. Удалось спасти только семерых, они получили сильные ожоги. Остальные сгорели заживо.

Точное количество жертв назвать в полиции  затруднились.

Отмечается, что может потребоваться судебно-медицинская идентификация жертв, поскольку некоторые трупы обгорели до неузнаваемости.

Ранее Власти писали, что в пакистанской провинции Белуджистан не менее 15 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и пикапа, переоборудованного в бензовоз.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: дтп, автобус, зимбабве, бензовоз
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