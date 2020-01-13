В Зимбабве пассажирский автобус столкнулся с бензовозом
Столкновение автобуса с бензовозом привело к многочисленным жертвам. Удалось спасти только семерых пострадавших.
Об этом сообщает Voice of America.
По информации очевидцев, автобус, ехавший из Хараре в Мутаре, выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз.
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В автобусе находились десятки людей. Удалось спасти только семерых, они получили сильные ожоги. Остальные сгорели заживо.
Точное количество жертв назвать в полиции затруднились.
Отмечается, что может потребоваться судебно-медицинская идентификация жертв, поскольку некоторые трупы обгорели до неузнаваемости.
Ранее Власти писали, что в пакистанской провинции Белуджистан не менее 15 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и пикапа, переоборудованного в бензовоз.