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09:47 25 Декабря 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Россия начала отводить войска от украинской границы

В России командование Южного военного округа (ЮВО) заявило о возвращает в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях.

Южный военный округ заявил о возвращении более 10 тысяч военных в места постоянной дислокации

Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на пресс-служба ЮВО.

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«В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов», – сказано в сообщении.

По информации военных, занятия проводились на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В округе также заявили, что для поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях на период новогодних праздников назначат дежурные подразделения, а также силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

«В течение первой декады января продолжат нести службу на боевой вахте подразделения противовоздушной обороны, экипажи части кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, подразделения радиоэлектронной борьбы и дежурные смены оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации», – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, НАТО призвало Россию снизить напряженность на российско-украинской границе отводом войск, чтобы спокойно провести рождественские и новогодние праздники.

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Тэги: Россия, вторжение
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