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Главная » Мир » Религия
13:06 25 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Патриарх Варфоломей заразился коронавирусом

Вселенский патриарх узнал о положительном результате теста на коронавирус. Его отправили на обследование в центральную больницу Стамбула.

Варфоломей полностью вакцинирован, однако снова заразился коронавирусом.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриарха.

Отмечается, что «его общее состояние хорошее».

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81-летний патриарх полностью вакцинирован. В пятницу, 24 декабря, он еще раз призвал верующих сделать прививки и следовать рекомендациям врачей.

Он также передал всем его рождественские пожелания.

Ранее Власти писали, что в Нью-Йорке Варфоломей перенес успешную операцию по установке сердечного стента.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: патриарх Варфоломей, Вселенский патриарх, коронавирус
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