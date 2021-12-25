Патриарх Варфоломей заразился коронавирусом

Вселенский патриарх узнал о положительном результате теста на коронавирус. Его отправили на обследование в центральную больницу Стамбула.

Варфоломей полностью вакцинирован, однако снова заразился коронавирусом.



Об этом сообщает ABC News со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриарха.

Отмечается, что «его общее состояние хорошее».

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81-летний патриарх полностью вакцинирован. В пятницу, 24 декабря, он еще раз призвал верующих сделать прививки и следовать рекомендациям врачей.

Он также передал всем его рождественские пожелания.

Ранее Власти писали, что в Нью-Йорке Варфоломей перенес успешную операцию по установке сердечного стента.

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Тэги: патриарх Варфоломей, Вселенский патриарх, коронавирус