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09:52 26 Декабря 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Глазков: Гоніть “регіонала-містобудівельника” з ФБУ поганою мітлою

Бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 та претендент на звання чемпіона світу IBF в хевівейті емоційно відреагував на події в Федерації бокса України.

Ситуація, яка склалася з виборами в ФБУ, викликає обурення багатьох відомих українців, які досягли успіхів як в аматорському, так і професійному боксі.

Про це пише Чемпiон.

Дуже емоційний коментар в соцмережах написав бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 та офіційний претендент на звання чемпіона світу IBF в хевівейті В‘ячеслав Глазков:

«Гоніть вже цього “регіонала-містобудівельника” поганою мітлою! (Глазков має на увазі президента ФБУ Володимира Продивуса, який є головою наглядовою ради ПАТ “Мостобуд” – Чемпіон). Начебто чувак з 90-х, а ні понять, ні принципів немає!  Наживатися на спортсменах – найгниліша справа. Квартиру, яка роками належала федерацію боксу, приХватизував! Кому розповісти?! Ганьбіще! Потім з-за таких грамотіїв бокс з програми Олімпійських ігор виключають… Як же набридли ці ”рвачі” в політиці, в спорті. За Державу образливо!»

Нагадаємо, минулого року В’ячеслав Глазков звинуватив президента ФБУ Володимира Продивуса, що той взяв з нього 65 тисяч доларів відступних за перехід у професіонали.

«Мій тодішній менеджер Сергій Янчишин запропонував поділити  відступні в пропорції 70 тисяч – мені, 65 тисяч – йому і 65 тисяч – Продивусу», – згадував Глазков в розмові з Чемпіоном. – «Чесно кажучи, взагалі не розумів, звідки там Продивус «намалювався». Він на той момент зовсім нещодавно прийшов у федерацію боксу і для мене було дивно, що повинен віддати йому третину суми. Спочатку грішив на Янчишина – думав, хоче собі забрати 130 тисяч. Але, як виявилося, даремно. Ми зустрілися в офісі Продивуса в Мостобуді, Янчишин там всі ці цифри повторив. Коли я запропонував залишити мені 50 відсотків від суми, на мене, 24-річного пацана, почали тиснути».

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