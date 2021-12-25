Глазков: Гоніть “регіонала-містобудівельника” з ФБУ поганою мітлою

Бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 та претендент на звання чемпіона світу IBF в хевівейті емоційно відреагував на події в Федерації бокса України.

Ситуація, яка склалася з виборами в ФБУ, викликає обурення багатьох відомих українців, які досягли успіхів як в аматорському, так і професійному боксі.

Про це пише Чемпiон.

Дуже емоційний коментар в соцмережах написав бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 та офіційний претендент на звання чемпіона світу IBF в хевівейті В‘ячеслав Глазков:

«Гоніть вже цього “регіонала-містобудівельника” поганою мітлою! (Глазков має на увазі президента ФБУ Володимира Продивуса, який є головою наглядовою ради ПАТ “Мостобуд” – Чемпіон). Начебто чувак з 90-х, а ні понять, ні принципів немає! Наживатися на спортсменах – найгниліша справа. Квартиру, яка роками належала федерацію боксу, приХватизував! Кому розповісти?! Ганьбіще! Потім з-за таких грамотіїв бокс з програми Олімпійських ігор виключають… Як же набридли ці ”рвачі” в політиці, в спорті. За Державу образливо!»

Нагадаємо, минулого року В’ячеслав Глазков звинуватив президента ФБУ Володимира Продивуса, що той взяв з нього 65 тисяч доларів відступних за перехід у професіонали.