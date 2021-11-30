Вооруженный британец проник на территорию замка королевы Елизаветы II

Вооруженный мужчина проник на территорию Виндзорского дворца, когда королева Великобритании праздновала там Рождество.

В Виндзорском дворце королева как раз праздновала там Рождество.



Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 25 декабря.

Нарушитель, 19-летний житель Саутгемптона, не успел проникнуть в здание. Он был арестован сразу же на территории дворца.

Ему вменяется незаконное проникновении на охраняемый объект и незаконное владение оружием.

На данный момент мотивы его поступка неизвестны.

Елизавета II и члены ее семьи были проинформированы об инциденте.

Ранее Власти писали, что Елизавета II отказалась принимать премию «Старушка года».

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