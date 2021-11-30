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12:47 26 Декабря 2021 0 Комментарии
Вооруженный британец проник на территорию замка королевы Елизаветы II
Вооруженный мужчина проник на территорию Виндзорского дворца, когда королева Великобритании праздновала там Рождество.
В Виндзорском дворце королева как раз праздновала там Рождество.
Об этом сообщает BBC News.
Инцидент произошел рано утром в субботу, 25 декабря.
Нарушитель, 19-летний житель Саутгемптона, не успел проникнуть в здание. Он был арестован сразу же на территории дворца.
Ему вменяется незаконное проникновении на охраняемый объект и незаконное владение оружием.
На данный момент мотивы его поступка неизвестны.
Елизавета II и члены ее семьи были проинформированы об инциденте.
Ранее Власти писали, что Елизавета II отказалась принимать премию «Старушка года».
Тэги: Елизавета II, замок
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