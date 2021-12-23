В ЮАР умер знаменитый архиепископ – лауреат Нобелевской премии мира
Архиепископ Англиканской церкви Десмонд Туту скончался на 91-м году жизни в госпитале в Кейптауне.
Об этом сообщает BBC News.
Десмонд Туту был лауреатом Нобелевской премии мира 1984 года.
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Вместе с Нельсоном Манделой он был одним из лидеров движения за прекращение политики расовой сегрегации и дискриминации, проводимой правительством белого меньшинства в Южной Африке с 1948 по 1991 год.
Туту был первым чернокожим преподавателем англиканской семинарии в ЮАР, первым чернокожим епископом Йоханнесбурга, возглавлял Всеафриканскую конференцию церквей.
Епископ также возглавлял Комиссию правды и примирения, созданную для расследования политических преступлений времен апартеида.
Ранее Власти писали, что в ЮАР устроили погромы в магазинах шведской сети H&M из-за расистского скандала.