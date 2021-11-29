Надежда Савченко в романтической фотосессии неожиданно восхитила сеть
Экс-нардеп Надежда Савченко проанонсировала свое “ваниильное” интервью одному из украинских телеканалов и поделилась фотосессией в неожиданном романтическом образе.
Свои фото Савченко выложила в Facebook.
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“Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть мир под другим углом зрения”, – написала экс-нардеп.
На фото она предстала в двух платьях с пышными подолами и акцентом на область декольте.
Пост с неожиданным образом собрал более полутысячи комментариев, подавляющее большинство которых были положительными. Многие пользователи не только восхищались романтическим образом женщины, но и отметили, что он ей очень идет.
Как сообщали Власти, Надежде Савченко и ее сестре Вере 29 октября вручили подозрение по делу об использовании поддельного COVID-сертификата.