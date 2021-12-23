Путин пригрозил западу за отказ по гарантиям безопасности

Реакция РФ на отказ подписания западом гарантий по безопасности, выдвинутыми Россией, может быть «самой разной».

Путин также отметил, что Россия хочет достичь позитивных результатов по данным переговорам



Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление Владимира Путина.

Так, по его словам, реакция России на отказ запада подписать выдвинутые им гарантии по безопасности может быть «самой разной» и будет зависеть от советов военных экспертов.

«В случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности, ответ РФ может быть самым разным, он будет зависеть от рекомендаций военных экспертов», — цитирует издание Путина.

Путин также отметил, что Россия хочет достичь позитивных результатов по данным переговорам.

«Я надеюсь, что все-таки – и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили, а для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», — добавил Путин.

Как раньше сообщали Власти, Путин отказался давать гарантии ненападения на Украину.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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