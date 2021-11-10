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16:00 26 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Днепре задержали «минера» Верховной Рады

Житель Днепра сообщил о минировании Верховной Рады и намерении активировать взрывное устройство дистанционно.

здание верховной рады

Об этом сообщает полиция Днепровской области.

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В Днепре по месту жительства задержали местного жителя, 49-летнего мужчину, который позвонил в полицию и сообщил о том, что здание Верховной Рады заминировано.

Злоумышленник также заявил по телефону, что намерен активировать взрывное устройство дистанционно.

Прибывшие к зданию Верховной Рады оперативно обыскали здание, однако следов взрывчатки выявлено не было.

Тем временем в Днепре проводилось задержание злоумышленника. При нем было обнаружен мобильный телефон, с которого он и совершил вызов.

В настоящее время он задержан, ему сообщили подозрение в уголовном преступлении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Как раньше сообщали Власти, правоохранители Бердянска нашли анонимного «минера», который накануне сообщил о минировании учебных заведений Бердянска.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: днепр, ВР, задержание, минер
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