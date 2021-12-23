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18:27 26 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

NASA более часа корректировало запущенный в космос телескоп Уэбба: что произошло

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) скорректировали курс полета телескопа «James Webb», накануне запущенного в космос.

Корректировка телескопа заняла 65 минут

Как сообщили в NASA, корректировка длилась 65 минут и завершилась успешно.

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Это мероприятие является одним из двух критических при запуске работы телескопа – первым было развертывание солнечных батарей, которое произошло вскоре после запуска.

Как отметили в NASA, этот прожиг корректирует траекторию Уэбба к второй точке Лагранжа, широко известной как L2. После запуска Уэббу необходимо провести собственные маневры по коррекции тяги на среднем курсе, чтобы выйти на свою орбиту.

Если у Уэбба будет слишком большая тяга, он не сможет развернуться, чтобы вернуться к Земле, потому что это приведет к прямому воздействию солнечного излучения  на оптику и структуру телескопа.   Это чревато их перегревом и может прервать научную миссию еще до ее начала.

Как сообщали Власти, американское космическое агентство отправило на орбиту Земли телескоп «Джеймс Уэбб». Запуск прошел с космодрома во Французской Гвиане.

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Тэги: NASA
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